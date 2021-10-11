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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hazır olun, artık değişiyor, çarşamba günü başlıyor, bu kez çok kuvvetli geliyor ve günlerce...
Meteoroloji'den flaş uyarı! MGM son dakika olarak harita ile paylaştı. Meteoroloji yeni raporunda illeri tek tek sıralayıp vatandaşları uyardı. Çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Çok kuvvetli olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarısı ile ilgili detaylar...