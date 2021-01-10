Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 5 gün boyunca...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 OCAK 2021 TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 8°C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 11°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla çevreleri, yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 5°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

RİZE 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -17°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -1°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık