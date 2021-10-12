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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 19 il için alarm verildi, aniden değişiyor, 6 derece birden düşüyor, çok kuvvetli...
Meteoroloji alarm seviyesine geçti. MGM son dakika uyarısında iller tek tek açıklandı. Çok kuvvetli geliyor. Aniden değişecek. Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasına göre 19 ilde çok kuvvetli bir şekilde başlayacak. MGM yeni hava raporunda harita ile paylatı. İller saat verilerek tek tek bildirildi. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olamları konusunda uyarıldı.