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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 15 ilde başlıyor, çok kuvvetli devam edecek, diğer kentlerde de...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak duyurdu. MGM tarafından hariyalı olarak yapılan paylaşımda 15 il dikkat çekiyor. Bugün bu illerde başlıyor. Çok kuvvetli olacak. MGM son dakika uyarısında ilerleyen saatlerde diğer kentlerde de etkili olacağı vurgulandı. Meteoroloji açıklamasında vatandaşlar uyarıldı.