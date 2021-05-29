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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 ilde alarm! Perşembeye kadar...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. 14 ilde sarı kodlu alarm verildi. Hava sıcaklıkları düşecek. Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava dalgasının önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında),ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak. Özellikle yarın Marmara , İç Anadolu ve Kuzey kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.