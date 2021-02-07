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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 11:36 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 11:40

Meteoroloji 'den Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan duyuruda Doğu Karadeniz için, ''Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.


Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı  yapıldı. 
 
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
 
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı  bölgede, rüzgar güney ve  batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van  Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
 
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 7, Hakkari'de 6, Bitlis'te 5 ve  Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.
 
Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ  riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara  karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
  
 

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