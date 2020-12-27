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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 14:45 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 14:45

Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin  batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı  Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök  gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Kıyı Ege  ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri ile Muğla  çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.
 
Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı  kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.
 
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis  hadisesiyle buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 

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Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre meteoroloji yağış marmara
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