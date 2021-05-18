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Meteoroloji'den son dakika 'sarı' kodlu uyarı! Bugün saat...

18 Mayıs 2021 Salı - 10:10 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 13:49

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Sarı kodlu uyarı... Saat verildi. Bugün İstanbul ile birlikte çok sayıda ilde etkili olacak. Saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Bugün İstanbul ve çevre illerde ise öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
İSTANBUL İÇİN SARI UYARI!
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ve  Batı Karadeniz için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
 
Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
 
İstanbul için 'Sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti. İstanbul için yapılan uyarıda, "Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgileri yer aldı.
 
 
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir.
 
RÜZGAR: Genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin, akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TOKAT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
 
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
 

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