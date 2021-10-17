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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Harita ile paylaşıldı... (17 Ekim yurtta hava durumu)
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Kuvvetli yağış ile ilgili vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. MGM son dakika raporunda iller saat verilerek açıklandı. İşte 17 Ekim Pazar günü hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölge geneli, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.