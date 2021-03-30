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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Yarın...

AA |  30 Mart 2021 Salı - 13:52 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 13:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Kar, yağmur yağışı etkili olacak. Çığ riski bulunuyor. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke  genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta  Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinde yağış  öngörülüyor.
 
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz  kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun  kuzey ve batısı ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer  yer kar şeklinde olması bekleniyor.
 
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli,  Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına,  Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına  ve kısa süreli kuvvetli fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ  oluşma riski bulunuyor.
 
  
 

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