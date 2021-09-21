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Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, donacağız! Tarih belli oldu! Perşembe'den itibaren...
Meteoroloji'den son dakika flaş kar uyarısı! Hava sıcaklıkları düşüyor. Çok kuvvetli geliyor. Tarih belli oldu. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları azalırken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kalan illerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü ülke genelinin, Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği, perşembe günü ise kar yağışı olabileceği belirtildi.