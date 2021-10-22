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Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması! Çok kuvvetli geliyor! Tarih belli oldu, pazartesiden itibaren artık...
Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Kar yağışı başlıyor. MGM tarih verdi. Çok kuvvetli olacak. Pazartesi gününden itibaren kar yağışı etkisini gösterecek. İller tek tek açıklandı. Harita paylaşıldı. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Bugün ile yarın ise hava güneşli ve sisli geçecek. Pazar günü çok sayıda ilde sağanak etkisini gösterecek. İşte MGM'nin son dakika kar açıklaması ve hava durumu...