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Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması! Bugün başlıyor! Çok kuvvetli olacak saat verildi, 31 ilde...
Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması! Kar yağışı bugün başlıyor. MGM saat verdi. Çok kuvvetli olacak. Birçok ilde kar yağışı etkisini gösterecek. İller tek tek açıklandı. Harita paylaşıldı. 31 ilde kar ve sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde ise güneşli hava hakim. Bugün hangi illerde hava nasıl? İşte MGM'nin son dakika kar açıklaması ve hava durumu...