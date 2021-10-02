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Meteoroloji'den son dakika flaş uyarı! Çok kuvvetli geliyor! 18 il için alarm! Fena vuracak...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Sıcaklıklar düşüyor. 18 il alarmda. Günlerce sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.