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Meteoroloji'den son dakika flaş açıklama! İl il kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor! Cumartesi ve pazar...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Sıcaklıklar mevsim normallerini altına iniyor. Sağanak ve gök gürültülü yağış birçok ili etkisi altına alıyor. Cumartesi ve pazar günü ise sıcaklıklar bir miktar yükseliyor. Pazartesi günü yurt genelinde az bulutlu bir hava hakimken yağışlar Edirne ve Kırklareli'den yurda tekrar giriş yapacak. Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava tüm Marmara'yı etkisi altına alacak. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kuvvetli yağışların etkisi altında olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için hava durumu raporunu yayımlandı. Yağışların yer yer devam ettiği haziran ayının ilk günlerinde, sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Öte yandan önümüzdeki günlerde Edirne'den yurda giriş yapacak olan kuvvetli yağışlar, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.