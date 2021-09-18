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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yön değiştirdi, saat verildi, bugün çok kuvvetli geliyor ve...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. MGM 'Yön değiştirdi' diyerek vatandaşları uyardı. Bugün başlıyor. Sağanak etkisini gösterecek. Harita paylaşıldı. Öğle saatlerinden sonraya dikkat edilmesi gerekiyor. İşte Meteoroloji'nin son açıklaması...