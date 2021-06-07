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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yarın geri dönüyor, pazara kadar...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Yarın başlıyor. Perşembe gününe kadar devam edecek. Kuvvetli sağanak geliyor. Çok sayıda il için uyarı yapıldı, tek tek açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte kuvvetli sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Geri dönüyor, günlerce sürecek. Yarından itibaren başlıyor. Çok sayıda kent için kritik uyarı yapıldı. Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı.