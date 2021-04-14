Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Öte yandan yağmur yağışına rağmen hava sıcaklıkları gün içinde 6 derece kadar yükselecek. Yaz sıcaklıkları geliyor.
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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Ve geliyor
14 Nisan 2021 Çarşamba - 9:49 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 9:49
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Herkes merakla bekliyordu. Nisan ayına gelinmesine rağmen yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken sevindiren haber MGM'den geldi. Hava sıcaklıklarının 6 derece birden artacağı duyuruldu.
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