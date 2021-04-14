14 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 1.18 EURO 9,7050 0.08
USD 8,1040 -0.02 ALTIN 455,010 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Ve geliyor

14 Nisan 2021 Çarşamba - 9:49 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 9:49

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Herkes merakla bekliyordu. Nisan ayına gelinmesine rağmen yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken sevindiren haber MGM'den geldi. Hava sıcaklıklarının 6 derece birden artacağı duyuruldu.


 Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Öte yandan yağmur yağışına rağmen hava sıcaklıkları gün içinde 6 derece kadar yükselecek. Yaz sıcaklıkları geliyor. 

ETİKETLER

Meteoroloji Meteoroloji hava Meteoroloji hava durumu Meteoroloji açıklama Meteoroloji son dakika marmara hava istanbul hava
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.