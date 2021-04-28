Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tarih verildi, bu illerde...

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek ve ilerleyen günlerde yurdun batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı noktalarında sağanak yağışlar görülebilir.
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 30 DERECE
Önümüzdeki hafta itibariyle yurdun batı ve güney kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar artışa geçecek. İstanbul’un hava sıcaklığının ise 25 dereceyi geçmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
İstanbul, Ankara, İzmir'de hava parçalı bulutlu sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Bursa'da sağanak yağmur görülüyor sıcaklık 25 derece.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor. Gökyüzü parçalı bulutlu. Edirne 23, Kocaeli ve Çanakkale 24, Balıkesir 27 derece.
Ege Bölgesi'nde gökyüzü parçalı bulutlu bölgenin iç kesimlerinde bölgesel sağanak yağmur yağabilir. Denizli 31, Kütahya 24, Muğla 27, Afyon 25 derece.
İç Anadolu Bölgesi'nde Eskişehir ve çevresinde sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yerlerde gökyüzü parçalı bulutlu. Eskişehir 26, Konya 28, Kayseri 27, Sivas 25 derece.
Karadeniz Bölgesi'nde hava bulutlu, güneş bazı bölgelerde zaman zaman kendisini gösterecek. Bolu 23, Samsun 19, Gümüşhane 25, Trabzon 17 derece.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu. Bölgenin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kars, Erzurum 22, Malatya 28, Hakkari 21 derece.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Gaziantep, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33, Mardin 28 derece.