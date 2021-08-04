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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tamamen değişiyor, günlerce sürecek, flaş uyarı...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Günlerce sürecek, yeniden başlıyor. Uyarılar peş peşe geldi. Cumartesi günü başlıyor pazar günü de devam edecek. Çok kuvvetli geliyor, harita paylaşıldı. Sıcak hava ve sağanak uyarıları art arda yapıldı. Cumartesi ve pazar onlarca ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Öte yandan bugün için sıcak hava uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar 4-8 dereceye kadar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de son açıklama geldi.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Hafta sonu tekrar başlıyor. Onlarca kent için flaş uyarı geldi. İller tek tek açıklandı. Cumartesi ve pazar sağanak geri dönüyor. Meteoroloji uyardı. Öte yandan sıcak hava uyarısı da geldi. Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcakları etkili oluyor. Sıcaklıklar bugün artacak. Yağış beklenen iller de duyuruldu. Uzmanlardan yangın bölgelerinde yağış ihtimali ve sıcak havaya ilişkin açıklama geldi. İşte bugün gök gürültülü sağanak ve sıcağın etkili olacağı iller...