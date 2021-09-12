Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Son 50 yılın en sıcağı! Böylesi görülmedi! Çok fena... Sıcaklıklar...

Meteoroloji'den sıcaklıklarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Ağustos ayı sıcaklık analiz raporuna göre, son 50 yılın en sıcak 6'ncı Ağustos'u kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık, 47,5 derece ile Cizre'de yaşandı. Büyük yangınların yaşandığı Manavgat, Marmaris başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'de 22 noktada yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık oluştu. Öte yandan Meteoroloji'den flaş uyarı yapıldı. Birçok ilde sağanak yağış olacağı ifade edildi. İl il belli oldu. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması...