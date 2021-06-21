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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar düşüyor, çok kuvvetli geliyor...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Bugün sağanak başlıyor. Sıcaklıklar düşüyor. Uyarı yapıldı; cumartesi gününe kadar çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 5 gün boyunca devam edecek. Saat verildi. Sağanak etkili olacak iller Meteoroloji tarafından açıklandı. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.