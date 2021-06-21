ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar düşüyor, çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar düşüyor, çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar düşüyor, çok kuvvetli geliyor... Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Bugün sağanak başlıyor. Sıcaklıklar düşüyor. Uyarı yapıldı; cumartesi gününe kadar çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 5 gün boyunca devam edecek. Saat verildi. Sağanak etkili olacak iller Meteoroloji tarafından açıklandı. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.