Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor, günlerce sürecek ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor, günlerce sürecek ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. İller tek tek açıklandı. Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek. Günlerce devam edecek. 23 ilde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarıları peş peşe geldi. Güneşli hava yerini yağmura bırakıyor. Hava bir anda değişti. İşte MGM'nin son dakika açıklamaları ve sağanak beklenen 23 il...