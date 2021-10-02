Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli geliyor, günlerce sürecek, yarından itibaren...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli olacak. Günlerce sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıkları da kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. İşte il il hava durumu...