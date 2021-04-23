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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli geliyor

23 Nisan 2021 Cuma - 8:35 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 8:35

Meteoroloji'den kritik açıklama geldi. Kuvvetli olacak. 23 Nisan'da beklenen hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler yapıldı. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir'in bazı bölümlerinde ise yağmurlar etkili olacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI
 
Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR
 
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
MARMARA
 
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
 
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
 
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
 
 
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
 
ÇANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
 
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
 
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
 
ARTVİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
 
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
 
IĞDIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
 
VAN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 

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