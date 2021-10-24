Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kar geliyor! Ve başlıyor! Fena vuracak tarih verildi
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kar geliyor! Ve başlıyor! Fena vuracak tarih verildi
Kar ile ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji'den flaş uyarı. Kar yağacak mı sorusu cevabını buldu. Çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Tarih belli oldu. İl il açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.