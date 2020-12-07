Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Ve başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı kıyıları hafif yağmurlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13
İL KAR DÜŞTÜ
Aydın’da yarından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’da havanın yarın çok bulutlu il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı çok bulutlu yerel sağanak yağmurlu, Çarşamba aralıklı sağanak yağmurlu, Perşembe il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 2-3 derece düşüş yaşanması beklenirken, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olması konusunda uyarıldı.
BUZLANMA UYARISI
Meteoroloji Elazığ için sis, buzlanma ve don uyarısı yaparken, sabah saatlerinde sis kısmen etkili oldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.
Öteyandan Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren sis hafif etkili oldu. Sürücüler için görüş açısını etkilemeyen sis, yüksek noktalardan görsel bir güzellik oluşturdu.