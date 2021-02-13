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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İstanbul'da kar ne zaman başlayacak?

13 Şubat 2021 Cumartesi - 8:20 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 8:20

Meteoroloji'den milyonların beklediği haber geldi. İstanbullular, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin 13 Şubat cumartesi ve 14 Şubat pazar günleri için hava durumu raporu...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
 
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
ÇIĞ UYARISI
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
 
KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
 
 
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmurlu Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu
 
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu
 
 
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
 
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
 
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
 
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
 
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
 
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
 
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı
 
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

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