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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Günlerce sürecek, tamamen değişiyor ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Uyarılar peş peşe geliyor. Cumartesiden itibaren çarşambaya kadar etkisini daha fazla hissettirecek. Yeni sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklık İstanbul'da 35 dereceyi geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de son açıklama geldi. Bugün ve önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. Bugün bazı illerde sağanak etkili olacak. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. Öte yandan hafta sonundan itibaren etkisini daha da hissedeceğimiz sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul'da sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak. Sıcak hava çarpmalarına karşı da uyarı yapıldı. İşte bugün sağanak beklenen iller ve yeni sıcak hava dalgasına ilişkin yapılan açıklama...