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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Günlerce sürecek, değişiyor, flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Uyarılar peş peşe geldi ve saat verildi. Bugünden itibaren başlıyor, salıya kadar etkili olacak. Harita paylaşıldı. Çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son açıklama geldi. Bugün 17 il için yağış uyarısı yapıldı. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. Bugün 17 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. Saat verildi. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. İstanbul için de sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olacağı uyarısı geldi. İşte bugün sağanak beklenen iller...