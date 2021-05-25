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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Cuma başlıyor, pazara kadar...

25 Mayıs 2021 Salı - 12:45 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 13:07

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Cuma günü başlıyor. Pazar gününe kadar devam edecek. Yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklığında 5-6 derecelik düşüş yaşanacak. Yurdun büyük bir kesiminde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yaz geldi derken cuma günü yeniden sağanakla karşılaşacağız. Hangi illerde sağanak bekleniyor? Meteoroloji'den yapılan açıklama ve uyarılar...


Açıklamalar peş peşe geldi. Cuma günü başlıyor. Pazar gününe kadar yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bugünden itibaren batıda yağışların kesildiğini, yağışların doğuya kaydığını açıklamıştı. Sıcaklıkların her geçen gün arttığını, cuma gününe kadar sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkacağını belirtmişti.
 
Cuma gününden itibaren ise yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklığında 5-6 derecelik düşüş yaşanacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı. Çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü başlayıp pazar gününe kadar devam edecek. Hangi illerde yağış olacak? Bugün hava durumu nasıl? İşte tüm detaylar...
 
METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bugün ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
UYARILAR
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
BUGÜN HAVA NASIL?
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlİ (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BAYBURT °C, 21°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
IĞDIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ GERİ GELİYOR
 
Cuma gününden itibaren ise yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklığında 5-6 derecelik düşüş yaşanacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı.
 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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