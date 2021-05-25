Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Cuma başlıyor, pazara kadar...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Cuma günü başlıyor. Pazar gününe kadar devam edecek. Yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklığında 5-6 derecelik düşüş yaşanacak. Yurdun büyük bir kesiminde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yaz geldi derken cuma günü yeniden sağanakla karşılaşacağız. Hangi illerde sağanak bekleniyor? Meteoroloji'den yapılan açıklama ve uyarılar...

Açıklamalar peş peşe geldi. Cuma günü başlıyor. Pazar gününe kadar yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bugünden itibaren batıda yağışların kesildiğini, yağışların doğuya kaydığını açıklamıştı. Sıcaklıkların her geçen gün arttığını, cuma gününe kadar sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkacağını belirtmişti.

Cuma gününden itibaren ise yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklığında 5-6 derecelik düşüş yaşanacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı. Çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü başlayıp pazar gününe kadar devam edecek. Hangi illerde yağış olacak? Bugün hava durumu nasıl? İşte tüm detaylar...

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bugün ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ’nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlİ (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ GERİ GELİYOR

Cuma gününden itibaren ise yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklığında 5-6 derecelik düşüş yaşanacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü