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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, yarından itibaren artık...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. Harita paylaşıldı. Günlerce devam edecek, yeniden başlıyor. İstanbul için uyarı yapıldı. Yarından itibaren etkili olacak ve pazartesi günü de devam edecek. Sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ancak yarın İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sağanak yağış başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yarın yeniden başlıyor. Çok sayıda kent için flaş uyarı geldi. İller tek tek açıklandı. İstanbul'da yarından itibaren sağanak geri dönüyor. Meteoroloji uyardı. Pazartesi de yağışlar devam edecek. Sıcaklıklarda değişiklik yok. İşte MGM'den gelen açıklama ve gök gürültülü sağanak beklenen iller...