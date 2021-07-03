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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması yapıldı. Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. 5 gün boyunca sürecek. Bugün kuvvetli sağanak başlıyor. Çok sayıda il için peş peşe uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Bugün sağanak başlıyor. Perşembeye kadar çok sayıda ilde 5 gün boyunca devam edecek. Saat verildi. Sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşüyor. Öğle saatlerinden sonraya dikkat! Sağanak etkili olacak iller Meteoroloji tarafından açıklandı.