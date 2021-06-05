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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Saat verildi. 5 gün boyunca sürecek. Kuvvetli sağanak bugün başlıyor. Çok sayıda kent için kritik uyarı yapıldı ve iller tek tek açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren başlayarak çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte kuvvetli sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi! Bugün sağanak başlıyor. 5 gün boyunca devam edecek. Saat verildi. Tek tek sağanak etkili olacak iller açıklandı. Bu bölgelerde yaşayanlar için kritik duyuru yapıldı.