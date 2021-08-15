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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor... Saat verildi! Sel, heyelan, dolu, fırtına, yıldırım... Pazartesi günü...
Son dakika Meteoroloji uyarısı! Sel, heyelan, yağmur, dolu, yıldırım, fırtına geri dönüyor. Saat belli oldu. Çok kuvvetli geliyor. Zaman zaman çok şiddetli olacağı ifade ediliyor. İşte Türkiye genelinde hava durumuyla ilgili tüm gelişmeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas'ın kuzeyi ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz bölge geneli ile öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.