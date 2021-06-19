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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, perşembeye kadar...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Günlerce sürecek. Bugünden itibaren başlıyor. Çok sayıda il için tek tek uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün birçok ilde sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar perşembeye kadar devam edecek. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Bugün sağanak başlıyor. Günlerce sürecek. Peş peşe uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Sağanak beklenen iller açıklandı. Meteoroloji sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını ancak çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.