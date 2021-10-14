Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, kar sürprizi... Tarih verildi, bu kez farklı olacak
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, kar sürprizi... Tarih verildi, bu kez farklı olacak
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli olacak. Ve başlıyor. MGM son dakika uyarısında illeri tek tek sıralayıp duyurdu. O illerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji son dakika verilerine göre sıcaklıklar değişiyor, yağış başlıyor. Öte yandan İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar...