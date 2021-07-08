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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, cumartesi günü artık...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Kuvvetli sağanak başlıyor. Saat verildi ve belli oldu. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Genel olarak hava güneşli. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Bugün 22 ilde gök gürültülü sağanak başlıyor. Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı. İstanbul'da cumartesi günü yağışlar sona eriyor. Meteoroloji uyarıları peş peşe geldi. Bu saatlere dikkat...