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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, cumadan sonra artık...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Kuvvetli sağanak yeniden başlıyor. Tarih verildi ve belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Genel olarak hava güneşli. Sağanak yağış ise cumadan sonra tekrar etkisini gösterecek.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Bugün 12 ilde gök gürültülü sağanak başlıyor. Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı. Ancak asıl kuvvetli sağanak ise çok sayıda ilde cumadan sonra etkisini gösterecek. Cumartesi ve pazar günü çok kuvvetli yağış etkili olacak.