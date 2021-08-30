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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, bugün aniden değişiyor, günlerce sürecek ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Saat verildi. İller tek tek açıklandı. Günlerce bu şekilde devam edecek. Sağanak yağış geliyor. İstanbul için yağmur uyarısı yapıldı. Çok sayıda ilde 5 gün boyunca sağanak etkili olacak. Güneşli hava yavaş yavaş yerini yağmura bırakıyor. İşte MGM'nin son dakika açıklamaları ve sağanak beklenen iller...