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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, bugünden itibaren...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. 5 gün boyunca sürecek. Bugünden itibaren başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Çok sayıda il için tek tek uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar perşembe gününe kadar devam edecek. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Bugünden itibaren başlıyor, çok kuvvetli olacak. Perşembeye kadar günlerce sürecek. Saat verildi. Öğleden sonraya dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat. İl il açıklandı. Sağanak beklenen iller hangileri? İşte güncel hava durumu