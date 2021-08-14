Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor... Bir çok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı... Yeniden başlıyor
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor... Bir çok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı... Yeniden başlıyor
Meteoroloji'den son dakika uyarı haberleri geliyor. Çok kuvvetli geliyor. Birçok ili kapsıyor. Sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin için turuncu kodlu uyarı yapılırken; Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ayrıca birçok il için sağanak yağış uyarısı yapılıyor.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli geliyor. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük, K. Maraş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.