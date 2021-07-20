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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor... Bayramı vuracak, yeniden başlıyor... Bugünden itibaren...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Çok kuvvetli geliyor. Günlerce devam edecek. Yağışlar geri dönüyor. Yarın çok sayıda ilde başlıyor. Uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün sıcak hava etkisini gösterecek. Yarın ise bir ilde sağanak yağış etkisini sürdürecek.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli geliyor. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Yarından sonra başlıyor. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. Bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) ülkemizde önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.