Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, aniden değişecek, flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, aniden değişecek, flaş uyarı...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. Harita paylaşıldı. Yeniden başlıyor. Hava bir anda değişecek. İstanbul için uyarı yapıldı. Pazartesi gününden itibaren güneşli hava yerine sağanak yağışa bırakıyor. Öte yandan sıcak havalar gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklık 8 dereceye kadar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarı geldi.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yeniden başlıyor. Kuvvetli geliyor. Tarih verildi, peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul için sağanak açıklaması yapıldı. Hava hafta başında aniden değişecek. Kuvvetli yağış etkili olacak. Sıcak hava da diğer yandan etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklık mevsim normallerinin 8 dereceye kadar üzerinde seyredecek. Vatandaşların öğle saatlerine dikkat etmeleri istendi. İşte MGM'den gelen açıklama ve son durum...