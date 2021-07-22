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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, 5 gün sürecek ve...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Kuvvetli sağanak etkili olacak. Saat verildi. Bugünden itibaren çok sayıda ilde başlıyor. Sıcaklıklar azalıyor. Uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün ve önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağış etkili olacak. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli geliyor. Bugünden itibaren çok sayıda ilde sağanak etkili olacak. Saat verildi. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. Sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşüyor. Uyarı yapıldı.