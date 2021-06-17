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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, 5 gün sürecek...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması yapıldı. Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. Salı gününe kadar 5 gün boyunca sürecek. Bugün kuvvetli sağanak başlıyor. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar batıda artacak. Ancak çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış başlıyor.
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Bugün sağanak başlıyor. Salı gününe kadar çok sayıda ilde 5 gün boyunca devam edecek. Saat verildi. Öğle saatlerinden sonraya dikkat! Sağanak etkili olacak iller Meteoroloji tarafından açıklandı.