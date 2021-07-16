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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çarşambaya kadar sürecek, saat verildi ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çarşambaya kadar devam edecek. Saat verildi. Uyarılar peş peşe yapıldı ve başladı. Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artacak. Hafta sonuna doğru yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Saat verildi. Günlerce sürecek. Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar giderek artış gösterecek. Günlerdir uyarılar yapılıyordu. Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre hava sıcaklığı özellikle hafta sonu hissedilir şekilde artacak. Mecbur olmadıkça bu saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda da uyarı geldi.