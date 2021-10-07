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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bugün tamamen değişti ve günlerce sürecek, tüm Türkiye'de...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Havalar bugün tersine döndü. Günlerce böyle devam edecek. MGM'den sıcaklık ve hava durumu haritası paylaşıldı. Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artıyor. Ancak bazı illerde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da sağanak yer yer etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak beklenen illeri duyurdu.