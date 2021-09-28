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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bugün tamamen değişiyor, saat verildi, çok kuvvetli olacak ve...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Tamamen değişiyor, hava tersine dönüyor. Bugün başlıyor saat verildi. Çok kuvvetli olacak. Cumartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugünden itibaren çok sayıda ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. İstanbul'a da yağmur geliyor. Yağışlar günlerce devam edecek. Harita paylaşıldı. İşte MGM'nin son dakika açıklamaları...