Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 81 ili kapsıyor! Kar, fırtına yağmur sonrası sıcaklıklar geri dönüyor! Türkiye genelinde...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 81 ili kapsıyor! Kar, fırtına yağmur sonrası sıcaklıklar geri dönüyor! Türkiye genelinde...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Kar, fırtına ve sağanak yağış sonrası hava sıcaklıkları yükseliyor. 81 ili kapsıyor. Sıcaklıkların 2 ila 5 derece artması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise soğuk havaların tekrar geri gelmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.